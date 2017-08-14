Рядом с перевалом Дятлова нашли «таинственный объект»



Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев с помощью спутниковых снимков нашел около перевала Дятлова объект, похожий, по его мнению, на заброшенный военный бункер. Об этом он рассказал в своем блоге.

Дегтерев напомнил, что, по одной из версий, туристы погибли на перевале в результате «секретных испытаний нового оружия». «Дело в том, что мне удалось найти очень важное доказательство. Возможно, оно приоткроет завесу тайны или запутает все окончательно. Впрочем, это уже и не так важно», — отметил он.



По словам исследователя, в районе перевала Дятлова, в десяти километрах к югу от места гибели группы, есть «очень большое» заброшенное сооружение из бетона (длина — 25-30 метров, ширина — 10-15 метров).

«Видимо, покрыто листами железа с останками защитной краски зеленого цвета. Оно есть на спутниковой фотографии от 2004 года и размещено в архиве сайта Google Erath. Отсутствие подъездных путей к объекту доказывает тот факт, что объект давно уже заброшен. Думаю, что это надземная часть бункера построенного в годы «холодной войны» в горах Урала», — отметил Дегтярев. Координаты этого объекта: 61°40'13.75" N,59°21'32.30" E.



«Если бункер там есть, то и трагическая гибель группы была неслучайна. Возможно, в этом районе тестировали нейтронное оружие. Такие заряды имеют малую мощность и площадь поражения. Этим и объясняется наличие радиоактивности на одежде одного из погибших людей», — пояснил Дегтярев.



На перевале Дятлова зимой 1959 года погибли девять туристов-лыжников турклуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов. Выдвигались разные версии трагедии, например, испытание радиоактивного оружия и контакт с пришельцами. По версии следствия, смерть была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».