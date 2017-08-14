Уфолог заметил на Луне «парящий дом» инопланетян

Интернет-пользователь под ником streetcap1 разглядел на Луне «парящий дом инопланетян». Этот объект он заметил в статье, опубликованной на lroc.sese.asu.edu.

Также streetcap1 опубликовал видео, на котором можно поближе увидеть «дом».

«Зависший в воздухе» объект находится на юго-восточном склоне кратера Тихо. «Не знаю что это, но это выглядит построенным», — отметил он.

Объект, по предварительным данным, имеет очень большие размеры. Некоторые пользователи разглядели в нем не дом, а шлем, а также нечто, имеющее сваи или шасси.

В марте этого года уфологи нашли на Луне «базу инопланетян». На снимке, сделанном зондом LRO с орбиты Луны, уфологи и конспирологи из группы SecureTeam10 обнаружили объект круглой формы, находящийся на поверхности спутника. По мнению конспирологов, серия снимков свидетельствует о том, что на Луне обитают пришельцы, причём живут они на базах, некоторые из которых являются передвижными.