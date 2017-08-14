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Вблизи МКС зафиксировано НЛО
Неопознанный летающий объект зафиксировали видеокамеры Международной космической станции. На кадрах видно, что возле МКС пролетает объект неизвестного происхождения.
Из съемки следует, что НЛО очень напоминает огромный диск.
Уфологи считают, что в кадр мог попасть объект, принадлежащий внеземной цивилизации.
Однако некоторые специалисты высказали мнение, что данный факт является оптическим обманом, который вызван отражением солнечного света от обшивки МКС.
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