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Ученые: путешествия во времени реальны
Российские ученые заявили, что путешествия во времени реальны. Так, по их словам, космонавту Сергею Крикалеву удалось перенестись в будущее, сообщает «Вечерняя Москва».
В 2005 году космонавт установил рекорд по общему числу часов, проведенных в космосе — 803 дня, 9 часов и 39 минут. Скорость движения космического корабля составляла 7,66 километра в секунду.
В результате явления релятивистского замедления по прибытии на Землю космонавт перенесся в будущее на 0,02 секунды.
Об этом феномене говорил легендарный ученый Альберт Эйнштейн. Он считал, что движущееся со скоростью 300 миллионов метров в секунду тело ощущает время медленнее.
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