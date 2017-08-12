Ученые: путешествия во времени реальны

Российские ученые заявили, что путешествия во времени реальны. Так, по их словам, космонавту Сергею Крикалеву удалось перенестись в будущее, сообщает «Вечерняя Москва».

В 2005 году космонавт установил рекорд по общему числу часов, проведенных в космосе — 803 дня, 9 часов и 39 минут. Скорость движения космического корабля составляла 7,66 километра в секунду.

В результате явления релятивистского замедления по прибытии на Землю космонавт перенесся в будущее на 0,02 секунды.