Российскому космонавту удалось перенестись в будущее



Российский космонавт Сергей Крикалев смог увидеть Землю из будущего, когда в 2005 году возвращался с околоземной орбиты, об этом пишет ИА Nation News. Отмечается, что феномен, с которым столкнулся наш космонавт, описывал еще ученый Альберт Эйнштейн

В частности, Крикалев, из-за релятивистического замедления времени, переместился на 0,02 секунды. Нужно отметить, что этому событию предшествовал мировой рекорд, который побил космонавт, проведя на орбите 803 дня. Все это время, он перемещался со скоростью 7,66 километров в секунду.



По мнению ученых, этот факт доказал, что путешествия во времени реальны. Энштейн в свое время он предположил, что время идет замедленно при перемещении тел со скоростью 300 миллионов метров в секунду. Тогда объект имеет шанс попасть в будущее.

