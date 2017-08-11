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NASA показало первое фото Земли с Луны
NASA опубликовало один первых снимков Земли с Луны, который был получен 51 год назад.
NASA
В агентстве отмечают, что фотография была сделана 10 августа 1966 года одним из пяти аппаратов Lunar Orbiter.
Всего в тот период было сделано около 3 062 снимков, которые позволили специалистам рассмотреть 99% поверхности Луны.
Позже благодаря этим кадрам инженеры смогли точно определить места посадки для миссий Surveyor и Apollo.
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