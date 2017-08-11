NASA показало первое фото Земли с Луны

NASA опубликовало один первых снимков Земли с Луны, который был получен 51 год назад.

NASA

В агентстве отмечают, что фотография была сделана 10 августа 1966 года одним из пяти аппаратов Lunar Orbiter.

Всего в тот период было сделано около 3 062 снимков, которые позволили специалистам рассмотреть 99% поверхности Луны.

Позже благодаря этим кадрам инженеры смогли точно определить места посадки для миссий Surveyor и Apollo.