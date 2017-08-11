Потоп, адское пекло и океаны кислоты: ученые предсказали смерть человечества

Ученые рассказали о том, какими могут быть последствия изменения климата, происходящего на нашей планете, пишет Independet. По их словам, Землю ждет масштабное опустошение.

Данный исследований указывают на то, что океан, уровень которого в связи с потеплением, поднимется в разы, затопит прибрежные города. За этим последует адская жара, которая невероятно увеличит человеческую смертность, в том числе, и из-за голода. Под воздействием агрессивной среды вода на Земле, фактически, превратится в кислоту. Океаны перестанут подходить для жизни рыбам — в них останутся только медузы.

Этот сценарий в самом экстремальном его варианте, приведет к гибели всего человечества. Отметим, что именно такие перспективы, по мнению ученых, и делают бессмысленными все попытки человечества продвинуться дальше в своем развитии, например, в вопросах покорения космоса.