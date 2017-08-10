Ученые подсчитали будущие жертвы жары в Европе к 2100 году

Изменения климата могут убивать в Европе до 152 тысяч человек в год к 2100 году, сообщается по результатам исследования Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии

Избежать этого, по мнению ученых, возможно лишь приняв решительные меры по замедлению изменению климата.

Согласно исследованию, большая часть случаев будет связана с аномальной жарой, в основном, в Южной Европе.

Кроме того, к 2100 году связанные с климатом бедствия затронут две трети населения Европы.

Для сравнения, в настоящее время этот показатель составляет один к 20.

Исследователи в своей работе проанализировали катастрофы в 28 странах Европы, такие как наводнения, волны жары, пожары, бури и засухи. После чего сравнили с уязвимостью населения и показателями миграции.