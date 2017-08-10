Обнаружены две потенциально обитаемые планеты

Британские исследователи из университета Хартфордшира обнаружили недалеко от Земли две планеты, на которых может существовать жизнь. Об этом пишет Sky News

Два небесных тела вращаются вокруг звезды Tau Ceti и находятся на расстоянии 12 световых лет от Земли. Ученые назвали их «суперземлями».

По словам руководителя исследования Фабо Фэна, команда учёных измерила температуру на планетах. Она не слишком холодная и не слишком горячая, поэтому в теории на них может быть жидкая вода, а значит и жизнь.

Между тем, по словам учёных, вокруг звезды Tau Ceti вращается кольцо астероидов, что создаёт угрозу столкновения для потенциально обитаемых планет. Так, аналоги Земли могут взорваться от падения астероида или кометы.