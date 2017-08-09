Российские ученые создали уникальное лекарство от тромбов

Точечный препарат против тромбов, не имеющий побочных эффектов, создали российские ученые. Стало известно, что главным элементом лекарства является вытяжка из тела пиявки.

По словам специалистов, первые исследования в этой области начала проводить еще в 80-х годах прошлого столетия знаменитый гирудолог Изольда Баскова.

И та работа, что проводилась во времена СССР, не прошла даром. Медикам уже тогда стали известны полезные свойства пиявок, и они научились извлекать из них необходимое для растворения тромбов вещество, но в те времена это был очень трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Сейчас же российские специалисты первыми в мире смогли создавать необходимое вещество искусственным путем. Ценность созданного препарата заключается в том, что, растворяя тромбы, он не оказывает отрицательного влияния на белки, в отличие от других подобных лекарств, сообщает «Русская планета».