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Российские ученые создали уникальное лекарство от тромбов
Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Дарья Иванова
Точечный препарат против тромбов, не имеющий побочных эффектов, создали российские ученые. Стало известно, что главным элементом лекарства является вытяжка из тела пиявки.
По словам специалистов, первые исследования в этой области начала проводить еще в 80-х годах прошлого столетия знаменитый гирудолог Изольда Баскова.
И та работа, что проводилась во времена СССР, не прошла даром. Медикам уже тогда стали известны полезные свойства пиявок, и они научились извлекать из них необходимое для растворения тромбов вещество, но в те времена это был очень трудоемкий и дорогостоящий процесс.
Сейчас же российские специалисты первыми в мире смогли создавать необходимое вещество искусственным путем. Ценность созданного препарата заключается в том, что, растворяя тромбы, он не оказывает отрицательного влияния на белки, в отличие от других подобных лекарств, сообщает «Русская планета».
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