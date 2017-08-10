Астрономы подтвердили существование четырех землеподобных планет у легендарной звезды Тау Кита, две из которых находятся внутри зоны жизни, в чем сомневались ученые раньше, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org



" Недавно мы повысили качество наших наблюдений, и новые данные заставили нас сомневаться в существовании двух из пяти планет, которые мы обнаружили в 2013 году. С другой стороны, как бы мы не смотрели на звезду, нам всегда казалось, что вокруг нее вращается как минимум четыре, а не три планеты. Только когда мы поняли, как отличить следы планет от " шума" самой звезды, мы смогли доказать, что две последние планеты системы существуют" , — рассказывает Микко Туоми (Mikko Tuomi) из университета Хартфордшира в Хетфилде (Великобритания).



Тау Кита является одним из самых близких к нам " двойников" Солнца, которую многие знаменитые астрономы, музыканты и писатели-фантасты считали одним из главных кандидатов на роль прибежища разумной или неразумной жизни.



Четыре года назад Туоми и его коллеги сделали большой подарок всем любителям научной фантастики, обнаружив намеки на существование сразу пяти планет у Тау Кита, четыре из которых были предположительными " супер-Землями" , а одна — газовым гигантом размером с Нептун. Две последних планеты, совершающие оборот вокруг Тау Кита за примерно 168 и 640 дней, находились на краях " зоны жизни" , что заставило британских планетологов считать, что на их поверхности могут господствовать условия, благоприятные для существования жизни.



Планеты у Тау Кита



Повторные наблюдения за планетами e и f, как рассказывает Туоми, заставили его команду сомневаться в том, что они на самом деле существуют — у ученых возникли подозрения, что изменения в спектре Тау Кита, " выдававшие" эти кандидаты на роль " большой сестры" Земли, могли на самом деле быть порождены процессами в ее недрах.



Дальнейший анализ данных сделал картину еще более противоречивой — различные методики " удаления" шума показывали, что в системе Тау Кита существует или три, или четыре планеты. Пытаясь понять, как избежать этих противоречий, команда Туоми выяснила, как можно отличить " шум" в недрах светила от следов его взаимодействия с планетами.



" Мы придумали очень остроумный способ, как можно отличить сигнал, порожденный планетой, от шума, связанного с проявлениями активности звезды. Мы поняли, что мы можем наблюдать за тем, как различаются следы внутренних процессов в недрах Тау Кита на разных длинах волн, и использовать эту информацию для того, отделить шумы от сигнала, порождаемыми планетами" , — объясняет астроном.



Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали данные наблюдений за Тау Кита и обнаружили, что на самом деле вокруг Тау Кита вращается не пять или три планеты, а четыре " кузины" нашей планеты, чья масса составляет не 3-4 Земли, как они считали раньше, а значительно меньше — 1,7-1,8 Земли.



По сути, ученые подтвердили существование первых двух и последних двух планет, хотя их положение и продолжительность года на них заметно изменились. Первые две планеты находятся на очень близком расстоянии к Тау Кита и совершают оборот вокруг нее за 20 и 49 дней, что делает их непригодными для жизни.



Две других планеты, e и f, расположены на примерно таком же расстоянии от звезды, как Венера и Марс, и год на них длится около 190 и 600 дней. Обе планеты находятся у самого края " зоны жизни" и на них, при достаточно благоприятном стечении обстоятельств, могут существовать благоприятные условия для зарождения жизни. Это, как шутят ученые, действительно сделает Тау Кита одной из самых оптимальных звездных систем для колонизации человеком.