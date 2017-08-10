Астероид размером с дом в октябре пролетит мимо Земли



По данным ЕКА, размер астероида составляет 15-30 метров в диаметре. В свою очередь агентство Франс Пресс отмечает, что размер астероида сопоставим с домом. ЕКА сообщает, что эффект от входа астероида такого размера в атмосферу Земли может быть сопоставим с тем, что оказал упавший в Челябинске в 2013 году метеорит.

По данным ЕКА, астероид пролетит на расстоянии 44 тысяч километров от Земли.



" Это чертовски близко" , — заявил агентству Франс Пресс директор Европейского центра управления космическими полетами Рольф Денсинг. При этом он отметил, что расстояние от Земли, на котором астероид находится сейчас, " довольно безопасно".



Пока астероид будет видимым, астрономы намерены " изучить его настолько детально, насколько возможно, например, получить информацию о его составе" , отмечает ЕКА.