Археологи обнаружили в Израиле родную деревню апостолов Андрея и Петра



Археологи обнаружили на севере Израиля следы, предположительно, упоминаемой в Новом Завете древней рыбацкой деревни Вифсаида, которая считается родиной апостолов Филиппа, Андрея Первозванного и Петра, сообщило издание Haaretz

По данным издания, в ходе археологических раскопок на северном побережье Тивериадского озера (в новозаветном упоминании — Галилейское море) в Эль-Арадже были обнаружены римские купальни, что свидетельствует о нахождении в этом месте римского " полиса" , сообщил изданию доктор Мордехай Авиам (Mordechai Aviam) из колледжа Кинерет.



Историки полагают, что на этом месте находился город Юлиада, который некогда появился на месте библейской Вифсаиды. Так, историк Иосиф Флавий сообщает, что Ирод Филипп, сын царя Ирода Великого, даровал Вифсаиде статус города и назвал Юлиада в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия.



" Иосиф пишет, что монарх преобразовал Вифсаиду из деревни в полис, настоящий город. Он не упоминает, был ли город построен на том же месте или нет. И на самом деле, все это время мы не знали, где он. Но купальни свидетельствуют о существовании городской культуры" , — заявил Авиам.



Помимо этого в Эль-Арадже археологи обнаружили глиняные черепки, мозаику, две монеты. Одна из них — из бронзы и датируется поздним II веком до н.э., а вторая — из серебра с изображением императора Нерона (65-66 год н.э.).