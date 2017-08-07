Ученые: почему люди чувствуют чужую боль

По словам итальянского ученого Джакомо Риццолатти, который обнаружил в мозге так называемые зеркальные нейроны, человек действительно может чувствовать чужую боль. Это явление обусловлено особыми способностями нервных клеток, и вовсе не является только красивыми словами, сообщил сайт RT.



Это очень древний механизм. Он не является уникальным для людей и был обнаружен также у обезьян и, например, у птиц. У человека он трансформировался и обогатился. Какая-то форма сочувствия есть и у животных: этим объясняется, допустим, любовь самки к детенышам. Человека от животного отличает умение имитировать. У обезьян такая возможность ограниченна



— Джакомо Риццолатти.



Итальянские ученые обнаружили зеркальные нейроны еще в середине 1990-хво время работы с подопытными обезьянами. Животных кормили, параллельно анализируя активность мозга. Выяснилось, определенные мозговые центры возбуждаются не только при процессе питания, но и при наблюдении за тем, как ест кто-то другой.



Схожие процессы, но с учетом способности человека к имитации, происходят и в нашем мозге. Те самые зеркальные нейроны помогают людям чувствовать чужие эмоции на физиологическом уровне.



Если я вижу, что вам больно, у меня активируются те же нейроны, что и у вас, как будто мы с вами один и тот же человек. Я не просто понимаю, что вам больно, — я испытываю вашу боль



— Риццолатти.



При этом ученый отметил, что картина со сценой насилия, к примеру, не вызовет у человека схожих чувств. Реакцию зеркальных нейронов можно и нужно подавлять или усиливать в определенных случаях.



Слишком добрый полицейский — плохой полицейский. Хирург не должен плакать при виде крови



— Риццолатти.



Особенности устройства человеческих нервных клеток, по словам ученого, сознательно используют выдающиеся артисты, надеясь вызвать эмоции в зрительном зале, или режиссеры, создающие соответствующие образы героев.