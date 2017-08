Специалисты Австралийского государственного университета выражают опасения в связи с тем, что «звезда смерти», которая приближается к Земле с огромной скоростью, может уничтожить нашу планету за доли секунды, пишут специализированные СМИ.

Ученые в ходе длительных наблюдений пришли к печальному выводу – землянам угрожает смертельная опасность. Так называемая «звезда смерти» способно разрушить планету всего за несколько мгновений.

Небесное тело под наименованием HIP 85605, по словам экспертов, движется точно по направлению к Земле. Оно пролетит сквозь облако Оорта, а затем направится к нашей планете.

Ранее сообщалось, что над аномальной Зоной-51 в США уфологи заметили НЛО.

The research reveals that there is a chance that HIP 85605 may reach our solar system and proceed to hurl a... https://t.co/vawC6TmlH2

— Thrifty Sue (@thriftysues) July 26, 2017