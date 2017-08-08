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Ученые назвали одну из самых больших опасностей для человека

Ученые назвали главную угрозу жизни человека
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Социальная изоляция и одиночество представляют большую угрозу для человека, нежели ожирение. Воздействие этих факторов на общество растет с каждым годов и может представлять серьезную проблему. К такому выводу пришли американские психологи из Университета Бригама Янга. Пресс-релиз исследования опубликован на портале EurekAlert!.
Взаимоотношения с другими людьми, как отмечают эксперты, является фундаментальной потребностью человека, важной как для психологического благополучия, так и для выживания.
Ученые провели два метаанализа, в каждом из которых объединялись результаты десятков исследований. Первый включал почти 150 научных работ, охвативших, в общей сложности, 300 тысяч добровольцев. Как выяснилось, крепкие социальные связи способствуют 50-процентному снижению риска ранней смерти. Второй метаанализ учитывал результаты 70 исследований с участием свыше трех миллионов человек из Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. Одиночество или социальная изоляция, согласно выводам ученых, в большей степени увеличивает риск преждевременной смерти, чем иные факторы, включая ожирение.
Система здравоохранения, полагают исследователи, должна учитывать влияние социальных связей на здоровье населения.
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