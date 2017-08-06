Ученые предсказали Европе увеличение смертей от стихийных бедствий в 50 раз



Ученые из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии заявили, что уже к 2100 году катастрофические явления, вызванные глобальным потеплением, могут затронуть 351 миллион европейцев, а ежегодное число погибших может составить ужасающую цифру в 152 тысячи человек. Столь страшные прогнозы изложены в научной работе, появившейся на сайте ScienceDirect.

В основе расчетов ученых — анализ данных рисков, связанных с погодными явлениями в течение 30-летних интервалов до 2100 года. За основу была взята статистика о количестве смертей за 1981−2010 годы. Далее была проведена экстраполяция полученных результатов на 2011−40, 2041−70 и 2071−100 годы. Ученые моделировали наиболее опасные сценарии: резкие колебания температур воздуха, лесные пожары, наводнения, засухи и ураганы, а также их частоту и интенсивность с учетом текущей динамики роста содержания парниковых газов в атмосфере Земли.



Выяснилось, что если в течение периода с 1981 по 2010 годы катастрофические природные явления затронули 25 миллионов человек в год, то с 2071 по 2100 годы число попавших в зоны бедствий вырастет до 351 миллиона. Ученые оговорились, что из-за погрешности эта цифра может колебаться в диапазоне от 126 до 523 миллионов.



Похожий прогноз сделан и в отношении числа погибших в результате природных катастроф. Оно может вырасти в 50 раз: с трех тысяч за период с 1981 по 2010 годы до 152 тысяч в 2071—2100 годах (с колебаниями из-за погрешности от 80 500 до 239 800 человек).



Опасность в Европе будет увеличиваться по мере продвижения к югу. В южных областях ежегодная смертность из-за экстремальных погодных условий может составить 700 человек на один миллион жителей. Самым страшным природным явлением в будущем ученые назвали так называемые тепловые волны (heat waves) — резкие повышения температуры при полном насыщении влагой окружающего воздуха. В таких условиях человеческий организм теряет возможность охлаждать себя за счет потовыделения. С наибольшей частотой тепловые волны могут возникать в прибрежных районах южных морей. Если в период с 1981 по 2010 годы от них в Европе погибло 2700 человек, то в 2071—2100 годах число жертв может составить от 80 до 239 тысяч.





Ученые также отметили, что глобальное потепление может привести к серьезному росту затрат на борьбу с опасными погодными явлениями в Европе, если вовремя не будут приняты адекватные меры. Результаты исследования способны помочь в определении приоритетов региональных инвестиций для того, чтобы избежать неравного бремени для различных стран Евросоюза . Необходимо учитывать не только смерти и немедленные травмы, но и то, как будет переживать грядущие катастрофы общество, а также психическое здоровье населения, инфекционные заболевания, разрушения инфраструктуры и неизбежную миграцию.

В 10 европейских странах в начале августа 2017 года был объявлен «красный» уровень опасности из-за аномально высокой температуры воздуха. Жара была зафиксирована в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Швейцарии, Италии, Черногории, Хорватии, Сербии, Румынии, Польше и Словении.