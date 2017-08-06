Уфологи заметили НЛО над аномальной Зоной-51 в США

Американские уфологи заявили, что обнаружили НЛО на территории культовой Зоны-51 в штате Невада, пишут специализированные СМИ.

Странный шарообразный объект перемещался в небе над военно-воздушной базой. Он не издавал ни единого звука.

По утверждениям уфологов, неопознанный объект выполнен из какого-то плотного материала. В подтверждении своих слов они опубликовали соответствующее видео. Однако скептики настаивают, что это монтаж либо случайный оптический обман.

Зону-51 принято считать объектом сверхсекретности, где якобы проводят эксперименты с инопланетными технологиями, которые были получены в результате крушения НЛО на территории Невады в середине прошлого века.