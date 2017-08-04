Возникновение людей назвали случайностью



Американский учёный Эндрю Барр поставил под сомнение тезис о появлении виды Homo в связи с изменением климата. Специалист из Университета Джорджа Вашингтона утверждает, что люди появились на планете без видимой на то причины. Результаты исследования публикуются в журнале Paleobiology.

Согласно официальной версии, люди появились 2-3 миллиона лет назад в Африке. Главной причиной считается резкое похолодание на Земле, что привело к преобразованию лесистой местности Восточной Африки в саванну. Эти перемены, в свою очередь, изменили привычки приматов и сделали их прямоходящими. Утверждается, что в тот же период произошёл всплеск видообразования.



Барр разработал модель, в которой ввёл все известные данные о появлении человека, кроме изменения климата. Результаты исследования показали, что всплески видообразования происходят случайным образом. Одной из главных причин становится появление удачных видов, таких, как, например, псовые, перестраивающие свою экосистему. Учёный утверждает, что в действительности никакого всплеска видообразования в Африке 2-3 миллиона лет назад не было. Если модель специалиста окажется верной, это заставит научный мир пересмотреть взгляды на появление человека. Одной из главных загадок останется вопрос, почему вид Homo появился спустя десятки миллионов лет после появления приматов.