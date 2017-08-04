США направят бомбардировщики на «перехват» Луны

NASA поднимет в воздух два модифицированных бомбардировщика WB-57F, которые должны будут проследовать за тенью Луны во время солнечного затмения 21 августа.

Впервые WB-57F поднялись в небо еще в 1953 году в качестве бомбардировщиков и разведывательных самолетов. Оба воздушных судна были значительно модернизированы, их снабдили современной авионикой, а на носу каждого из них установлены несколько телескопов, способных захватывать изображение и вести тепловую съемку затмения.

Поскольку затмение над неподвижной точкой поверхности Земли длится 160 секунд, самолеты позволят ученым проследить за ним чуть дольше — три с половиной минуты, при этом тень от Луны движется со скоростью около четырех тысяч километров в час, передает портал Gizmodo.

Полное солнечное затмение даст NASA редкую возможность исследовать атмосферу Солнца. В частности, ученые хотят выяснить, почему температура внешнего слоя светила на несколько порядков выше температуры поверхности звезды.