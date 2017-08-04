Ученые предположили наличие на Венере океанов



В прошлом на Венере могли существовать океаны. К такому выводу пришли ученые из Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин Франции, проанализировав компьютерную модель планеты, сообщил РИА ФАН

Эксперты считают, что в первые годы своего существования планета была обводнена. На ее поверхности могло находиться около 10% жидкости. На данный момент Венера обезвожена из-за большой концентрации серы и углекислого газа в атмосфере. Ко всему прочему, температура ее поверхности может достигать 100 градусов Цельсия.



Водяной пар на Венере, предположили ученые, мог конденсироваться с образованием океанов. Причиной этому мог стать избыток углекислого газа в атмосфере. Известно, что он способствует появлению больших объемов воды.



Официальное подтверждение или же, наоборот, опровержение теории французских экспертов может быть получено лишь в 2027 году. На это время запланирована миссия российского корабля «Венера-Д» к планете.

