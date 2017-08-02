В мозге найден «рубильник», включающий сжигание жира

В институте биомедицинских исследований при университете Монаша в Австрии обнаружили механизм, с помощью которого мозг связывает потребление пищи и расход энергии. Результаты исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism, вероятно поможет найти новый способ лечения ожирения.

Люди, страдающие от ожирения, рискуют заработать более серьезные заболевания, например, сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа, несколько видов рака и заболевания печени. В Австралии проблема ожирения принимает масштабы эпидемии.

Австрийские ученые смогли продемонстрировать на лабораторных моделях, что от питания зависит «поджаривание» жира – превращение белого жира, в котором хранится энергия, в коричневый жир, который расходует энергию. Жир в человеческом организме накапливается в клетках-адипоцитах, которые способны становиться и белыми, и коричневыми.

В ходе исследования выяснилось, что после приема пищи мозг реагирует на циркулирующий инсулин, который увеличивается после повышения уровня глюкозы в крови. Далее мозг посылает сигнал клеткам, что жир пора «поджаривать». Когда человек голодает, мозг отправляет другой сигнал, призывающий коричневые клетки становиться белыми и накапливать энергию. Этот процесс помогает предотвратить рост избыточной массы и ее потерю в зависимости от питания, то есть масса тела со временем остается относительно стабильной.

Оказалось, что два противоположных процесса в мозге контролируются механизмом-переключателем, который включается во время голода и ингибирует реакцию на инсулин, а после еды вынуждает клетки расходовать энергию. У людей с избыточной массой тела этот переключатель попросту не работает – энергия накапливается и не расходуется, и клетки остаются белыми.