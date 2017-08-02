Опята-убийцы оказались крупнейшими организмами в истории Земли

Международная группа ученых выяснила, что опята обладают специфичной ДНК, делающей их «серийными убийцами» деревьев. Эти гены способствуют тому, что грибы могут вырасти до гигантских размеров. Так, самым крупным организмом на Земле является опенок темный (Armillaria ostoyae). Этот гриб произрастает в лесном заповеднике Малур американского штата Орегон. Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv.

Грибница (мицелий) представляет собой подземную часть гриба и выглядит как сеть тонких разветвленных нитей. Известно, что мицелий Armillaria ostoyae в Орегоне образует не отдельные скопления, а образуют единый организм массой в 600 тонн и занимает площадь 8,4 квадратного километра. По оценкам ученых, возраст этого крупнейшего живого существа на планете составляет более двух тысяч лет.

Другим крупным организмом является опенок толстоногий (Armillaria gallica), растущий в Мичигане. Он занимает площадь 0,37 квадратного километра.

Чтобы понять, что делает Armillaria такими уникальными и успешными видами, биологи проанализировали геном различных опят, выяснив их происхождение и эволюционное развитие. Они сравнили ДНК таких видов, как A. ostoyae, A. cepistipes, A. gallica и A. solidipes, с генами других грибов. Оказалось, что для опят характерно значительное увеличение генома, что привело к появлению специфичных генов, связанных с патогенностью грибов, а также способствующих формированию ризоморфов.

Ризоморфы — сплетения грибных нитей, которые внедряются в деревья и транспортируют из них воду и питательные вещества к плодовым телам. Они также распространяются от больных растений, способствуя заражению здоровых. Это паразитирование приводит к массовой гибели деревьев.