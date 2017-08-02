Найдено объяснение инопланетным сигналам

Ученые из Университета Нишогакуши (Токио) выяснили, откуда берутся быстрые радиовсплески. Причиной этого явления служат аксионные звезды, пишет New Scientist.

Ученые объяснили, что на ранних этапах существования Вселенной, аксионы, образованные темным веществом, соединялись и образовывали «темные звезды». Эти тела поглощались черными дырами, а затем сталкивались с аккреционными дисками, вращающимися вокруг черных дыр.

Поскольку аккреционный диск имеет своё электрически заряженное поле, аксионы при взаимодействии с ним распадаются и излучают фотоны. Пучок фотонов и является источником таинственных радиовсплесков.

Отмечается, что данное явление можно наблюдать с определенной периодичностью, пока аксион не распадётся полностью.

Явление, называемое «быстрый радиоимпульс» (Fast Radio Bursts), наблюдается с начала 2000-х годов и было зафиксировано уже более 20 раз. Оно длится не более нескольких миллисекунд, однако выделяет энергию большую, чем Солнце.