Ученые заявили об аномалии в ядре Солнца

Сотрудники университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) пришли к выводу, что внутренние слои и ядро Солнца вращаются в четыре раза быстрее, чем его поверхность. Об этом сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.

Такое открытие стало следствием работы зонда SOHO, непрерывно следящего за недрами Солнца в течение 16 лет. Ученые проанализировали данные зонда и выяснили, что частота гравитационных волн в ядре звезды не совпадает с той, которая была характерна для его внешних слоев. Как показали расчеты ученых, ядро светила должно вращаться примерно в четыре раза быстрее, чем его внешние слои, и совершать один оборот вокруг оси за неделю, а не за 28-30 дней.

Это противоречит всем представлениям об устройстве звезды. Наблюдения последних 40-50 лет демонстрировали, что недра Солнца должны вращаться вокруг его оси с той же скоростью, что и внешние слои.

По одной из версий ученых, ядро Солнца вращается быстрее его поверхности из-за энергии, накопленной светилом 4,6 миллиарда лет назад, когда звезда только начала формироваться.

Скорость вращения звезд вокруг своей оси важна для астрономов, так как она позволяет вычислить возраст светила, определить его тип и ряд других факторов.