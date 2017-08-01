NASA показало, как выглядит рассвет на Сатурне



Рассвет на планете Сатурн сфотографировал космический аппарат «Кассини». NASA опубликовала снимок на своем официальном сайте, дав возможность впервые увидеть то, как над планетой восходит Солнце.

«Кассини», уточнила газета DAILY, передал уникальные кадры во время своего входа в атмосферу планеты. Сейчас искусственный спутник находится на поверхности Сатурна.



Ранее американские ученые обнаружили место, где «обитают инопланетяне». Как считают исследователи, существа инопланетной расы живут в системе Альфа Центавра. В то же время они не могут указать более точное местоположение, так как при нынешнем уровне технического развития космический полет до системы займет не менее 20 тысяч лет.