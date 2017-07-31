Земле предрекли катастрофическое нагревание

Повышение глобальной температуры на два градуса по Цельсию рассматривается как переломный момент для жизни на планете. Чтобы избежать потепления, ученые призывают людей ограничить выброс парниковых газов. Однако исследователи из Вашингтонского университета выяснили, что уже к концу XXI века Земля нагреется куда больше, чем на два градуса по Цельсию. Статистический прогноз был опубликован в журнале Nature Climate Change.

Согласно работе, вероятность того, что температура увеличится на два-пять градусов по Цельсию в текущем столетии, равна 90%. Исследователи составили четыре сценария будущих выбросов углерода – от сценариев, где потребление ископаемого топлива остается на том же уровне, до сценария, где мировое сообщество усиленно ищет альтернативу нефти и газу. При этом основное внимание уделялось показателям общей численности населения, ВВП и интенсивности выбросов углерода.

Ученые использовали статистические прогнозы для каждой из трех величин за последние 50 лет в странах по всему миру. Они пришли к выводу, что медианное значение потепления к 2100 году составит 3,2 градуса.

Ученые ожидали, что численность населения будет играть наибольшую роль в увеличении температуры, но оказалось, что больший прирост наблюдается в Африке, где ископаемым топливом пользуются меньше, чем в развитых странах. Поэтому наибольший вклад вносит интенсивность выбросов.

В последние десятилетия значение интенсивности выбросов углерода снизилось, поскольку страны принимают стандарты для сокращения этого показателя. От того, как его значение снизится в последующие десятилетия, зависит рост температуры.