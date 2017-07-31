«Виновник» крупнейшего вымирания в истории Земли найден в России

Сотрудники Сиракузского университета (США) пришли к выводу, что причиной массового пермского вымирания (The Great Dying, около 252 миллионов лет назад) стали излияния огромных объемов магмы в Сибири. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

По мнению исследователей, геологические процессы вызвали изменения климата, переход от палеозойской эры к мезозойской и, как следствие, гибель многих видов животных.

Излившаяся в Сибири магма сформировала траппы, геологические образования из базальтового и осадочного слоев. Осадочные слои легко разрушаются в ходе эрозии, придавая местности вид равнин, разделенных уступами. Траппы занимают площадь в около двух миллионов квадратных километров и развиты по всей Восточно-Сибирской платформе.

Из-за траппов в атмосферу выбрасывались парниковые газы, ставшие причиной климатических изменений.

В результате массового пермского вымирания исчезли 96 процентов морских видов, 73 процента видов наземных позвоночных, а также 83 процента видов насекомых.