Над Китаем заметили плывущий город

В китайском округе Учжун засняли на видео город с небоскребами, появившийся на облаках. Об этом сообщает Mirror.

Интернет-пользователи предположили, что этот «город» является « домом инопланетян» или, возможно, порталом в параллельную вселенную.

По мнению некоторых комментаторов, на видео запечатлена «голограмма, произведенная властями» в рамках эксперимента NASA

По данным Mirror, в течение последних двух лет «город» был замечен четыре раза. Ученые связывают его появление с погодным явлением, известным как Фата-моргана. Это редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Таким образом, город может быть отражением реальных небоскребов.

Ранее уфологи из проекта Blue Beam заявили, что власти США готовят человечество к нашествию пришельцев. Причиной таких заявлений стал эксперимент NASA, в рамках которого накануне Дня независимости США в космосе устроили фейерверк. Американцы увидели в небе синие вспышки, которые их очень напугали. Полицейские участки получили около двух тысяч сообщений об НЛО и фотографии от ошеломленных очевидцев.