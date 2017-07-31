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Над Китаем заметили плывущий город
В китайском округе Учжун засняли на видео город с небоскребами, появившийся на облаках. Об этом сообщает Mirror.
Интернет-пользователи предположили, что этот «город» является « домом инопланетян» или, возможно, порталом в параллельную вселенную.
По мнению некоторых комментаторов, на видео запечатлена «голограмма, произведенная властями» в рамках эксперимента NASA.
По данным Mirror, в течение последних двух лет «город» был замечен четыре раза. Ученые связывают его появление с погодным явлением, известным как Фата-моргана. Это редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Таким образом, город может быть отражением реальных небоскребов.
Ранее уфологи из проекта Blue Beam заявили, что власти США готовят человечество к нашествию пришельцев. Причиной таких заявлений стал эксперимент NASA, в рамках которого накануне Дня независимости США в космосе устроили фейерверк. Американцы увидели в небе синие вспышки, которые их очень напугали. Полицейские участки получили около двух тысяч сообщений об НЛО и фотографии от ошеломленных очевидцев.
Уфологи Blue Beam утверждают, что NASA однажды применит технологию голограмм для создания ложных паранормальных событий, таких, например, как вторжение НЛО или даже второе пришествие Иисуса Христа, чтобы внедрить новые элементы управления человечеством.
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