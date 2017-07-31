Обнаружено мощное природное средство от рака головного мозга

Как стало известно, популярную пряность куркуму можно использовать для борьбы с раком головного мозга. К такому заключению пришли ученые из американского Университета Центральной Флориды, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nanoscale.

Согласно проведенному специалистами исследованию выяснилось, что химическое соединение куркумин, придающее характерный желто-оранжевый цвет корню куркумы, способно эффективно уничтожать опухолевые клетки в составе наночастиц.

Ученые отмечают, что в данном случае речь идет о нейробластоме — злокачественной опухоли симпатической нервной системы, которая весьма устойчива к действию имеющихся в натоящее время лекарственных препаратов.

Специалисты отмечают, что тысячи новых случаев этого заболевания фиксируются ежегодно, причем большинство из них приходится на детей не старше пяти лет. Даже если опухоль и поддается терапии, после лечения у пациентов зачастую проявляется задержка развития или потеря слуха.

Тесты показали, что куркумин оказывает эффективное противоопухолевое действие. Выяснилось, что доставлять куркумин в нужные части организма могут наночастицы.

Испытания показали, что наночастицы эффективно боролись с опухолями, при этом здоровые клетки оставались неповрежденными. Жизнеспособность раковых клеток после внедрения куркумина снизилась в два раза.

В настоящее время команда ученых планирует провести испытания на животных.