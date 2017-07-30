Ученые узнали, где живут инопланетяне

Нужно всего лишь пролететь 40 триллионов километров. Современные исследователи вновь удивили результатами своих научных изысканий. На этот раз эксперты из США уверены, что нашли место, где живут инопланетяне – в системе Альфа Центавра.

По словам ученых, она очень похожа на Землю, поэтому на ней уж точно должна быть жизнь. Но, чтобы проверить данное утверждение, нужно пролететь свыше 40 триллионов километров.

Стивен Хокинг предложил решение, благодаря которому можно пролететь данное расстояние всего за 20 лет. Для этого нужно, чтобы космический корабль был размером с микрочип, а на нем был парусник, сообщает The independent

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