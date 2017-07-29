Найдена причина ночных кошмаров

Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) выяснили, что продолжительный сон чреват ночными кошмарами. Исследование публикует издание Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

Ранее считалось, что их провоцируют исключительно высокий уровень тревожности человека или перенесенные им травмы. Кошмары чаще всего рассматривались в контексте посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Однако у многих людей, переживших стрессы, подобных проблем не наблюдалось. Поэтому цель исследования состояла в том, чтобы выявить факторы, помимо негативных переживаний, которые могли бы объяснить, почему люди испытывают кошмары.Новое исследование показало, что люди, которые спят более девяти часов подряд, испытывают ночные кошмары чаще.С подробностями исследования можно ознакомиться в Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

В исследовании приняли участие 846 жителей Великобритании в возрасте от 18 лет. Они участвовали в онлайн-опросе о возникновении кошмаров и степени их тяжести. Им пришлось отвечать на множество вопросов о неприятных переживаниях, беспокойстве, галлюцинаторном опыте, паранойе, употреблении алкоголя, продолжительности сна, уровнях физической активности и стрессовых событиях.

Участники опроса указали, как часто им снились страшные сны за последние две недели. 381 человек (45%) сообщили о том, что видели по крайней мере один кошмар за указанный период. Лица, состоящие в браке, реже испытывали кошмары по сравнению с одинокими.

Студенты имели повышенную вероятность переживания кошмаров по сравнению с работающими участниками опроса.

Ученые в очередной раз убедились, что чаще мрачные сны видят тревожные люди или те, кто недавно пережил стрессовые события. Но, помимо этого, выявилась взаимосвязь между ночными кошмарами и большой продолжительностью сна.

По данным исследователей, если сон длится более девяти часов подряд, то возрастает количество фаз быстрого сна, во время которых у человека быстро двигаются глазные яблоки, и именно тогда ему скорее всего могут присниться кошмары.

При этом употребление алкоголя и физические упражнения перед сном вопреки ожиданиям оказались не связаны с ночными кошмарами.