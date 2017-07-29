На Титане нашли аналог клеточных мембран

Ученые из Центра Космических полетов Годдарда обнаружили в атмосфере Титана – крупнейшего спутника Сатурна – молекулу, которая может образовывать аналоги клеточных мембран, необходимых для зарождения жизни. Исследование опубликовано в Science Advances.



Клеточные мембраны отделяют содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая ее целостность. На Земле клеточные мембраны состоят из липидов – молекул, которым необходима вода. Однако в холодной атмосфере Титана липиды не могут образоваться. На поверхности Титана нет воды, однако есть озера жидкого метана. По мнению ученых, молекулы акрилонитрила, найденные в атмосфере спутника, в присутствии метана могут соединяться в длинные цепочки и образовывать напоминающие мембраны структуры.



Астрономы изучили состав атмосферы Титана при помощи данных комплекса радиотелескопов ALMA в Чили. Ученые обнаружили довольно много молекул акрилонитрила в атмосфере Титана. Поскольку в нижних слоях атмосферы спутника жидкий метан активно циркулирует, образуя облака из которых выпадают осадки, астрономы считают, что в метановых озерах содержится много акрилонитрила.



Пока остается неизвестным, действительно ли на Титане образуются мембраноподобные структуры. «Наши результаты не доказывают существование жизни на Титане, но дают нам отправную точку для дальнейшего изучения атмосферы спутника. Если на Титане удастся обнаружить жизнь, то, скорее всего, акрилонитрил будет играть в этом большую роль», – сообщил автор исследования Мартин Кординер.