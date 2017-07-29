Итальянец раскрыл секрет российских космонавтов

РИА Новости Итальянский астронавт Роберто Виттори, принявший 28 июля участие в трансляции старта с Байконура ракеты-носителя «Союз МС-05», рассказал, как когда-то сам работал с русскими космонавтами на МКС, сообщает

По мнению итальянца, русские очень связаны со своей историей, а летать с ними было по-настоящему захватывающе. С россиянами, отметил он, можно прожить историю, стать свидетелем того, что привело к огромному успеху. Как это в итоге воплощается в забавные традиции, он проиллюстрировал на примере истории с игрушечным гномом, закрепленным на приборной панели перед экипажем.

«Когда я полетел впервые, я не понял, зачем командир корабля Юрий Гидзенко, только поднявшись на борт, повесил эту штуку на резинке. Я думал, это талисман, но на самом деле, как только мы взлетели, эта резинка стала растягиваться — русские исторически так определяли начало ускорения», -- рассказал итальянец.

Виттори совершил два полета на МКС — в 2002 и 2005 годах. Он отметил, что пребывание в новой языковой и культурной среде перед первым стартом напоминало погружение.

«Сначала ты чувствуешь себя немного отверженным, но потом ты открываешь для себя мир сильных людей, заводишь друзей на всю жизнь. Ты узнаешь профессионалов, которые знают, что нужно делать для будущего, но остаются людьми, и этот прямой подход все равно делал более простым наше общение с русскими друзьями и коллегами», — сказал он.