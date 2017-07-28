Найдены потомки библейского народа

Археологи обнаружили останки представителей библейского народа ханаанеев. В древности этот народ проживал на территории современного Ливана. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Human Genetics.



Останки древних людей датируются 4000 лет до нашей эры. Учёные проанализировали ДНК из костей черепа древних ханаанеев с ДНК представителей других современных народов. Выяснилось, что большее сходство у древних жителей прослеживается с современными ливанцами. Авторы работы утверждают, что ханаанеи – это древние жители Сидона. Это утверждение вызывает множество споров в научных кругах. При этом гены сидонцев на 93% оказались идентичны генам древних финикийцев. Другие 7% генов соответствовали генам восточноевропейских народов. Учёные предполагают, что это вызвано поздними набегами европейских кочевников. Предположительно, смешение восточноевропейских народов и финикийцев произошло между XXXVIII и XXII веками до нашей эры. Ранее генетические следы этой группы кочевников были обнаружены на Балканах, в Апеннинах, Индии и в других частях Европы и Азии.

В Книге Иисуса Навина ветхозаветный Бог приказал евреям истребить ханаанеев. В массовой бойне в живых осталась лишь небольшая группа представителей этого народа. Все они находились в положении рабов. В Библии есть прямое утверждение, что ханаанеи – это финикийцы. Однако в Книге Иисуса Навина, в которой повествование ведётся о событиях за 1000 лет до появления Христа, под ханаанеями подразумевали жителей Ханаана, где проживали представители разных народов, не имеющих отношения к финикийцам.