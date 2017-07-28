Главные события у вас в почте
В регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Об этом сообщает Гидрометцентр.
«В Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях на 29 июля введён оранжевый уровень опасности в связи с высокой температурой воздуха. Оранжевый уровень означает, что погода опасна», — цитирует РИА Новости представителя метеослужбы.
По его словам, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
Как уточнили в Гидрометцентре, 28 июля в Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях ожидается жара до +37 °С.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, 28 июля в Смоленской, Брянской, 28 и 29 июля в Орловской, а 29 июля в Тверской областях будет сильный дождь с грозой.
В Курской области 28 июля также ожидается сильная жара, 28-29 июля дождь с грозой, 28 июля град.
28-30 июля в Воронежской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха может приблизиться к 40 °С, добавили в Гидрометцентре.
Ранее сообщалось, что в Москве 30 июня объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за грозы и жары.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Оставить комментарий