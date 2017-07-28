В регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Об этом сообщает Гидрометцентр.





«В Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях на 29 июля введён оранжевый уровень опасности в связи с высокой температурой воздуха. Оранжевый уровень означает, что погода опасна», — цитирует РИА Новости представителя метеослужбы.

По его словам, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.



Как уточнили в Гидрометцентре, 28 июля в Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях ожидается жара до +37 °С.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, 28 июля в Смоленской, Брянской, 28 и 29 июля в Орловской, а 29 июля в Тверской областях будет сильный дождь с грозой.



В Курской области 28 июля также ожидается сильная жара, 28-29 июля дождь с грозой, 28 июля град.



28-30 июля в Воронежской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха может приблизиться к 40 °С, добавили в Гидрометцентре.



Ранее сообщалось, что в Москве 30 июня объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за грозы и жары.