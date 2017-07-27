Участники очередной экспедиции на МКС рассказали, чем пахнет космос



Запах сварки и грибного супа чувствуют космонавты во время выхода в открытый космос. Об этом в четверг заявили российский космонавт Сергей Рязанский и американский астронавт Рэндольф Брезник

"Космос пахнет сваркой. Очень металлический озоновый запах, как когда газовая сварка идет. Вот этим пахнет открытый космос", - заявил Рязанский, который 28 июля отправится на Международную космическую станцию (МКС).



Брезник отметил, что тоже чувствует запах, когда выходит за пределы МКС. "После выхода в открытый космос, когда мы открываем люк, - это невероятный запах, который можно сравнить с грибным крем-супом", - сказал он на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур.



Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-05" к МКС планируется на 18:41 мск 28 июля. После выхода на орбиту корабль за шесть часов подлетит к станции. Стыковка с российским модулем МКС "Рассвет" планируется на 1:01 мск 29 июля. Ранее сообщалось, что "Союз-ФГ" уже установлен на "Гагаринском старте" Байконура.