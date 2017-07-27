Американские ученые узнали, как победить бедность

Ученые из университета Флориды провели исследование с целью понять, как житель наименее развитых стран мира вырваться из "ловушки бедности". Свое исследование они опубликовали в Nature Ecology & Evolution.



Для понимания ситуации с уровнем жизни населения, ученые собрали данные о развитии экономики, заболеваемости и смертности населения 83 наименее развитых стран мира. Данные были использованы для "обучения" специально разработанных математических моделей: они помогли понять, какие именно факторы являются ключевыми в плане установления уровня жизни населения и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.



Так, выяснилось, что в регионах, где мало распространены заболевания у людей, животных и урожая, улучшить ситуацию с уровнем можно при посредстве небольших финансовых вливаний, на которые люди смогли бы купить больше крупного рогатого скота и сельхозкультур. Однако в регионах с высоким уровнем заболеваемости и плохим доступом к медобслуживанию подобная мера не поможет. Там, в первую очередь, необходимо дать людям возможность лечиться, и только после этого вводить финансовую поддержку.



В качестве положительного примера ученые привели в пример Руанду. Там правительство смогло повысить уровень жизни населения, спасти от болезней, совершив финансовые вложения в здравоохранение. После этого иностранные инвесторы вложили деньги в энергетический и телекоммуникационный сектор Руанды, что позволило государству выйти из состояния крайней нищеты.



Таким образом ученые резюмируют, что подъем медицины и здравоохранения поможет государству избавиться от бедности и достичь качественных экономических результатов.