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Учёные прогнозируют самое длительное солнечное затмение
Фото: NASA
Сотрудники Национальной солнечной обсерватории ожидают, что в августе этого года произойдёт самое долгое солнечное затмение в истории. Об этом пишет газета «Известия».
Ожидается, что Луна заслонит Солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.
Отмечается, что затмение будет видно только жителям США.
Ранее, как передавал Nation News, американские астрономы предупредили о полном солнечном затмении, которое произойдёт 21 августа.
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