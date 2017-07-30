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Учёные прогнозируют самое длительное солнечное затмение

Учёные прогнозируют самое длительное солнечное затмение
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Сотрудники Национальной солнечной обсерватории ожидают, что в августе этого года произойдёт самое долгое солнечное затмение в истории. Об этом пишет газета «Известия».
Ожидается, что Луна заслонит Солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.
Отмечается, что затмение будет видно только жителям США.
Ранее, как передавал Nation News, американские астрономы предупредили о полном солнечном затмении, которое произойдёт 21 августа.
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газета "Известия"
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