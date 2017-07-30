Учёные прогнозируют самое длительное солнечное затмение



Сотрудники Национальной солнечной обсерватории ожидают, что в августе этого года произойдёт самое долгое солнечное затмение в истории. Об этом пишет газета «Известия»

Ожидается, что Луна заслонит Солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.



Отмечается, что затмение будет видно только жителям США.



Ранее, как передавал Nation News, американские астрономы предупредили о полном солнечном затмении, которое произойдёт 21 августа.