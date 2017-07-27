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Ученые: Средний уровень IQ кота равен уровню IQ трехлетнего ребенка
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Ученые из Великобритании провели эксперимент, в ходе которого подсчитали интеллектуальный уровень котов и сравнили его с уровнем IQ ребенка в возрасте трех лет.
Для эксперимента специально отобрали разных котов: уличных, домашних, породистых и обычных. В ходе этого мероприятия проверялось умение распознавать звуки, человеческие эмоции, умение взаимодействовать друг с другом и с людьми с помощью звуковых сигналов. Помимо этого, животные выполняли различные несложные задания, определяющие их самостоятельность и смекалку.
Проведение исследования с домашними животными позволило ученым подсчитать средний показатель уровня IQ пушистых любимцев. В сравнении с человеческим уровнем интеллекта, средний IQ кошки равен развитию трехлетнего ребенка.
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