Ученые: Средний уровень IQ кота равен уровню IQ трехлетнего ребенка

Ученые из Великобритании провели эксперимент, в ходе которого подсчитали интеллектуальный уровень котов и сравнили его с уровнем IQ ребенка в возрасте трех лет.



Для эксперимента специально отобрали разных котов: уличных, домашних, породистых и обычных. В ходе этого мероприятия проверялось умение распознавать звуки, человеческие эмоции, умение взаимодействовать друг с другом и с людьми с помощью звуковых сигналов. Помимо этого, животные выполняли различные несложные задания, определяющие их самостоятельность и смекалку.



Проведение исследования с домашними животными позволило ученым подсчитать средний показатель уровня IQ пушистых любимцев. В сравнении с человеческим уровнем интеллекта, средний IQ кошки равен развитию трехлетнего ребенка.