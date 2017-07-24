

Астробиолог Абель Мендес из Университета Пуэрто-Рико и его коллеги разгадали тайну аномального сигнала, получившего незамысловатое наименование «Weird!» («Странный!»). Сигнал был принят 12 мая в ходе наблюдений близкой к нам звезды Ross 128 с помощью гигантского радиотелескопа Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. По мнению астрономов,

вероятнее всего это просто обрывки широкополосных радиопередач от одного или нескольких геостационарных спутников.



Ross 128, обозначаемый также как FI Девы, Hip 57548, IRAS 11451+0105 и т.д., — это очень тусклый красный карлик, находящийся от нас на расстоянии 11 световых лет. В списке ближайших звезд он числится тринадцатым по счету. Масса Ross 128 составляет 15% от массы Солнца, его радиус — 21% от солнечного, яркость — 0,036% от яркости нашего светила.



Как и все красные карлики, Ross 128 с гораздо меньшей интенсивностью, чем крупные звезды, сжигает свое ядерное «горючее» — водород — и проживет еще десятки или сотни миллиардов лет вдобавок к тому десятку миллиардов, что он уже светит. Однако спорадические вспышки, возникающие на таких крошечных звездах, не дают шансов развиться в их окрестностях привычной нам жизни даже в том случае, если там есть близкие к звезде планеты в зоне, где может существовать вода в жидком виде в открытых водоемах (в так называемой зоне обитаемости).



Впрочем, в «Вавилоне-5» в эту систему создатели сериала все же поместили колонию людей под названием «Леония», а в компьютерной игре «Frontier: Elite 2» на одной из внутренних планет там устроена колония для заключенных. Через 70 тыс. лет красный карлик Ross 128 заметно сблизится с Солнцем, подойдет почти на 6 световых лет (но это все равно в полтора раза дальше, до ближайшей теперь Проксимы Центавра).



12 мая 2017 года профессор Мендес и его соавторы наблюдали группу звезд в районе этого красного карлика (Ross 128, Gliese 398, Gliese 436, Wolf 359, HD 95735, BD +202465 и K2-18) с помощью 305-метрового радиотелескопа Обсерватории Аресибо и обнаружили тот самый «странный» радиосигнал на частотах между 4,6 и 4,8 ГГц, который длился около 10 минут. Это был ряд широкополосных квазипериодических неполяризованных импульсов с очень сильной дисперсией. Сразу было выдвинуто три основных объяснения источника странного сигнала:



(1) необычная звездная активность; (2) выбросы от других фоновых объектов; (3) помехи от спутниковой связи.



«У каждого из этих потенциальных объяснений свои проблемы, сложность заключалась в том, что мы не могли выбрать какую-то одну рабочую гипотезу, — объясняет профессор Мендес. — Оставались также и другие, менее вероятные варианты, такие как наземные радиопомехи и ошибки в обработке данных.



Однако многих людей увлекла потенциальная возможность того, что эти сигналы могут принадлежать внеземным цивилизациям. Разумеется, как всякое экстраординарное предположение, подобная возможность должна рассматриваться в последнюю очередь, и не потому, что такие цивилизации невозможны (ведь мы сами — хороший пример того, что это вполне возможно), а потому, что уже много возникало ложных надежд и сигналов, за которыми в конце концов не обнаруживалось никаких внеземных цивилизаций. Так, вне академических кругов много шума наделал до сих пор не объясненный толком сигнал «Wow!»,



Но ведь «пока не объясненный» не означает «необъяснимый». Это просто значит, что мы не можем точно сказать, что является его источником, не можем выбрать из ряда возможностей. То же самое и с нашим сигналом от Ross 128, который мы теперь называем «Weird!». Мы обсудили наши результаты со многими другими радиоастрономами, но не получили окончательных ответов. Это побудило нас в конце концов обратиться за помощью к группе SETI Berkeley и в Институт SETI, которые обладают большим опытом наблюдений такого рода и научились избавляться от самого разного вида наземных помех».



Напомним, что радиосигнал «Wow!» (его можно перевести на русский как «Ого!», «Ого-го!» или просто «Вау!») был регистрирован астрономом Джерри Эйманом еще 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в Университете штата Огайо в рамках проекта SETI.



Название отражает эмоции, захлестнувшие ученых, поскольку характеристики сигнала (полоса передачи, соотношение сигнал/шум) соответствовали теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения. С тех пор было получено еще множество «подозрительных» сигналов, но со временем им всем находилось какое-то естественное объяснение. Вспомним также совсем недавние события со «звездой Табби» из созвездия Лебедя (KIC 8462852) .



Новые наблюдения Ross 128 были проведены 16 июля 2017 года на том же телескопе Аресибо. Одновременно калифорнийские ученые наблюдали ту же самую звезду с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк.



«После тщательного анализа наблюдений, которые мы провели в прошлое воскресенье из Обсерватории Аресибо вместе с SETI Berkeley на радиотелескопе Грин-Бэнк и решетки радиотелескопов Allen Telescope Array, используемой Институтом SETI, можно с уверенностью говорить об истинном источнике сигнала «Weird!», — заявляет профессор Мендес в пресс-релизе своей лаборатории. — Лучшим объяснением может считаться, что данные сигналы - передачи с одного или нескольких геостационарных спутников.



Это объясняет, почему они были столь близки к спутниковым частотам и связывались нами с Ross 128, — ведь звезда близка к небесному экватору, где как раз и расположено много геостационарных спутников. Все это, однако, не объясняет сильной дисперсиии (расплывания), присущей этим сигналам. Возможно, подобные искажения вызваны множественными отражениями, но нам потребуется больше времени для изучения этой и других возможностей».