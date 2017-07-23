Стивен Хокинг предсказывает появление кипящих океанов и кислотных дождей на Земле

Земля может превратиться в планету, на которой идут кислотные дожди и вскипают океаны. Это произойдет, если люди не смогут остановить необратимое изменение климата. Такое мнение озвучил известный астрофизик Стивен Хокинг

«Население Земли близко к тому моменту, когда глобальное потепление станет необратимым. Человечество может столкнуть нашу планету в обрыв, и тогда она станет такой же, как Венера, где средняя температура составляет 250 градусов, а с неба вместо дождя падает серная кислота», – заявил Хокинг.

При этом большинство экспертов уверяют, что такой сценарий является неправдоподобным. По сравнению с Венерой, Земля находится слишком далеко от Солнца и, учитывая ее химический состав, никогда не будет иметь такую же плотную атмосферу, состоящую из углекислого газа. Однако ученые соглашаются с Хокингом в том, что проблема климата является актуальной.