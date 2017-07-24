Хокинг предрек появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле‍

По мнению Хокинга температура на Земле достигнет несколько сотен градусов, океаны вскипят, а с неба польются кислотные дожди. Известный астрофизик Стивен Хокинг считает, что решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату может привести к экологической катастрофе на нашей планете. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

По мнению ученого из-за деятельности человека в будущем температура на нашей планете достигнет несколько сотен градусов, океаны начнут кипеть, а с неба будут литься кислотные дожди. Подобная климатическая ситуация наблюдается на Венере. Изменение климата одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, и это то, что мы можем предотвратить, если будем действовать сейчас , заключил Хокинг. Ученый также считает, что человечество в дальнейшем начнет осваивать другие планеты.