Камеры МКС засняли НЛО

Камеры Международной космической станции (МКС) засняли неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает Planeta.fm.

Ролик, о котором идет речь, опубликован на YouTube . На видео светящийся объект на минуту завис на расстоянии от одного из отсеков МКС.

Как отмечает радиостанция, «нечеткое изображение оставляет поле для фантазии». На кадрах также видны оранжевые огни, сопровождающие появление предполагаемого НЛО. В конце видео оно исчезает в пространстве, и огни гаснут.

По данным Planeta.fm, уфологи предположили, что пришельцы наблюдают за МКС и изучают ее. Некоторые интернет-пользователи связали НЛО с деятельностью NASA . По мнению скептиков, попавший в кадр объект - не корабль пришельцев, а отражение света самой станции.

В июне прошлого года уфологи заметили и на одном из видео с МКС светящийся шар, который приближается к корпусу станции, дает красный блик и исчезает. До этого «полеты НЛО» рядом со станцией фиксировались в феврале 2016 и декабре 2015 года.