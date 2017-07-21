«Прогресс» затопили в Тихом океане

Фрагменты космического грузовика «Прогресс МС-05», не сгоревшие в атмосфере, упали двадцать первого июля в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в центре управления полетами. Грузовик запустили на последней в истории ракете Союз-У . Пристыковавшийся к модулю Пирс Международной космической станции 24 февраля корабль восполнил часть техники, потерянной в аварии предыдущего грузового корабля Прогресс МС-04 .