К Земле 22 июля приблизится потенциально опасный астероид

Астероид 2017 МВ1 диаметром 1100 метров пролетит мимо Земли 22 июля на расстоянии 8.7 млн километров. Об этом URA.RU рассказали на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ.

«Астероид 2017 МВ1 пролетит мимо Земли 22 июля на расстоянии 8.7 млн километров, он относится к разряду потенциально опасных небесных тел. Его диаметр составляет 1100 метров», — отметили в университете.

Также подчёркивается, что скорость астероида, «когда он будет находиться на максимальном приближении с Землёй, составит 86580 километров в час».