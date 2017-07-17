В Балтийском море обнаружена пропавшая в 1941 году советская подлодка

Совместная экспедиция России, Литвы и Латвии обнаружила на дне Балтийского моря советскую подводную лодку С-10, которая считалась пропавшей без вести вместе с 43 членами экипажа с июня 1941 года, сообщили Клубе подводных исследователей Музея Мирового океана в Калининграде. «Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка С-10, пропавшая без вести в конце июня 1941 года, обнаружена в июне 2017 года в Балтийском море в 35 километрах от литовской Клайпеды на глубине порядка 65 метров членами совместной российско-литовско-латвийской поисковой экспедиции», - передает ТАСС слова представителя Клуба.

Подлодка вышла в боевой поход утром 23 июня 1941 года на позицию в Данцигской бухте. В заданный район она должна была прийти 25 июня, по пути произведя разведку подходов к базе Пиллау (ныне порт Балтийск в Калининградской области) для минной постановки. 28 июня после полуночи субмарина сообщила, что уходит от погони, а через несколько часов экипаж передал сообщение «Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи», после этого связи с подлодкой уже не было.

Немецкие архивы утверждают, что С-10 была обнаружена у Пиллау утром 27 июня 1941 года, после чего сторожевик V-307 сбросил на лодку четыре глубинных бомбы. Для преследования лодки позже вышли десять тральщиков, однако не достали субмарину.

Спустя 76 лет место гибели С-10 решено сделать воинским захоронением. В ближайшие дни будет произведен выход членов Клуба подводных исследований совместно с партнерами из Латвии и Литвы к месту обнаружения подводной лодки. Там проведут мемориальные мероприятия, в том числе установят памятную табличку, на которой высечены имена погибших подводников.

В конце мая также сообщалось, что водолазы из экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружили на дне Балтийского моря легендарную советскую подводную лодку типа «Щука», затонувшую во время Великой Отечественной войны. А перед этим были обнаружены субмарины Щ-320 и Щ-406, которые подорвались на минах. Всего с 2005 года участники экспедиций «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружили более 10 лодок. Пять из них - в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.