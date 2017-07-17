Главные события у вас в почте
Ученые раскрыли тайну "клубничной" Луны
Исследователи рассказали, почему Луна может приобретать ягодный оттенок. Чтобы вы увидели Луну в розовом цвете, то должны быть соблюдены два условия, пишет Nation News.
Manhattan Strawberry Moon
Image ~ Stan Honda@NASA pic.twitter.com/qAx3CFfuKo— kalikrome (@Kalikrome) 18 июня 2017 г.
Во-первых, Солнце должно находится на максимально близком расстоянии к Земле, а во-вторых, в атмосфере должна присутствовать мелкодисперсная пыль. Именно ее частицы, преломляя солнечные лучи, окрашивают спутник Земли в клубничный цвет.
Особенно много пылинок скапливается в атмосфере летом. Название этому явлению дали не только из-за розового оттенка, но и из-за времени его появления.
Оставить комментарий