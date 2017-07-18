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Ученые нашли защиту от болезни Альцгеймера
Учёные выявили зависимость между скандинавской диетой и уменьшением случаев болезни Альцгеймера. Исследованием занимались специалисты Каролинского института в Швеции. Об этом сообщает портал LIFE.
Диета состоит из рыбы, курицы, риса, овощей, фруктов и вина. При этом в Скандинавии исторически не было принято употреблять в пищу картофель, корнеплоды и зерновые продукты. По результатам исследования, люди, следовавшие этой диете большую часть жизни, в старости в три раза меньше страдают от заболеваний мозга, чем в среднем в мире. Учёные утверждают, что подобного эффекта также можно добиться, если следовать средиземноморской диете, куда входят кисломолочные продукты, сыры, паста и оливковое масло.
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