Ученые нашли защиту от болезни Альцгеймера

Учёные выявили зависимость между скандинавской диетой и уменьшением случаев болезни Альцгеймера. Исследованием занимались специалисты Каролинского института в Швеции. Об этом сообщает портал LIFE.





Диета состоит из рыбы, курицы, риса, овощей, фруктов и вина. При этом в Скандинавии исторически не было принято употреблять в пищу картофель, корнеплоды и зерновые продукты. По результатам исследования, люди, следовавшие этой диете большую часть жизни, в старости в три раза меньше страдают от заболеваний мозга, чем в среднем в мире. Учёные утверждают, что подобного эффекта также можно добиться, если следовать средиземноморской диете, куда входят кисломолочные продукты, сыры, паста и оливковое масло.