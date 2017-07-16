Ученые представили новый способ измерения величины черных дыр

Об этом пишет "Политэксперт".

В качестве "весов" ученые использовали движение молекулярного газа, который движется вокруг дыры. По движению газа измеряется сила тяготения черной дыры, а по силе определить массу.

Ранее астрономы измеряли массы черных дыр при помощи движения звезд или ионизированного газа поблизости от них. Но этот метод работает не со всеми галактиками. С помощью же молекулярного метода можно наблюдать за гораздо большим количеством других галактик.

По словам ученых, при помощи нового метода и качественных телескопов вес черной дыры можно определить примерно за пять часов.